Alaphilippe klopt Mollema in sprint en wint Clásica San Sebastián

Op voorhand werden zowel Alaphilippe als Mollema tot de grote favorieten gerekend. De Fransman legde in de Tour namelijk beslag op twee ritzeges én de bollentrui. Mollema op zijn beurt lijkt zich gespecialiseerd te hebben in deze koers. In al zijn optredens in de Clásica eindigde de renner van Trek in de top 10. In 2016 won hij de wedstrijd zelfs.



Op zo’n 40 kilometer werd de kopgroep van de dag, bestaande uit vier Spanjaarden en twee renners uit Frankrijk, ingerekend. Daarna probeerde onder meer Steven Kruijswijk het, wat de plannen van LottoNL-Jumbo duidelijk maakte: Primoz Roglic uitspelen voor de eindzege.



Aan dit plannetje kwam echter abrupt een einde toen een tiental renners ten val kwam met nog iets meer dan 20 kilometer te gaan. Roglic en Tony Gallopin waren de voornaamste favorieten die erbij betrokken waren. Mikel Landa leek het zwaarst getroffen, hij bleef lange tijd op de grond liggen en kreeg medische hulp.