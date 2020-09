Alaphilippe soleert in Imola naar regenboogtrui, zilver voor Van Aert

De Sloveen ging op ruim veertig kilometer van de streep solo. In het uitgedunde peloton hield de Belgische ploeg het verschil met Pogacar klein in dienst van Van Aert. Tom Dumoulin koos in de slotronde voor de aanval en reed naar Pogacar toe, maar ook de andere favorieten waren alert.



Op de laatste beklimming, de Gallisterna, versnelde Hirschi. Michal Kwiatkowski, Van Aert, Alaphilippe, Primoz Roglic en Jakob Fuglsang volgden. Maar een versnelling van Alaphilippe was iedereen te machtig. De 28-jarige Fransman reed de laatste tien kilometer solo en greep de wereldtitel. Op 24 tellen pakte Van Aert het zilver, voor Hirschi, die genoegen moest nemen met het brons. Tom Dumoulin was op de 14de plek de beste Nederlander.



Alaphilippe volgt op de erelijst Mads Pedersen op, die vorig jaar in Groot-Brittannië de regenboogtrui greep en dit jaar niet meedeed in Italië. ‘Loulou’, zoals de bijnaam van Alaphilippe luidt, is de eerste Fransman sinds Laurent Brochard, 23 jaar geleden in San Sebastian. Het is voor Alaphilippe pas zijn tweede zege van het vreemde seizoen 2020: een kleine maand geleden won hij de tweede etappe in de Tour de France.