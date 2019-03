Alaphilippe verrassend de snelste in massasprint Tirreno-Adriatico

Eerste zege in vier jaar Ligthart schenkt nieuwe ploeg zege in Ronde van Drenthe

17 maart Pim Ligthart heeft na vier jaar weer eens een wielerkoers gewonnen. De Nederlander van het Franse Direct Energie was de beste in de Ronde van Drenthe. Ligthart bereikte na 217 kilometer samen met Robbert de Greef de finishstraat in Hoogeveen waar hij zijn landgenoot in de sprint achter zich hield.