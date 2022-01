Alejandro Valverde kan het nog steeds en legt grote namen over de knie in Spaanse eendagskoers

Amy Pieters ademt zelfstan­dig en kan naar Nederland voor verdere behande­ling

Wielrenster Amy Pieters wordt vandaag door een specialistisch team van Eurocross vanuit Spanje vervoerd naar een ziekenhuis in Nederland, waar de medische behandeling wordt voortgezet. Dat meldt haar ploeg SD Worx. Pieters, die in een Spaans ziekenhuis in een kunstmatige coma wordt gehouden sinds een zware valpartij tijdens een training op 23 december, wordt per vliegtuig vervoerd.

5 januari