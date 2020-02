Alvarado: het nieuwe gezicht van de cross

Door Daan Hakkenberg



Wereldkampioen, maar helemaal alleen. Om haar heen barst de vreugde los, maar Ceylin del Carmen Alvarado ziet het niet en is op het asfalt van de landingsbaan van het vliegveld in Dübendorf in elkaar gezakt. Op het laatste rechte stuk naar de finish heeft ze zojuist Annemarie Worst in een monster-sprint verslagen. Ook Worst kan niet meer op haar benen staan en hangt uitgeteld tegen een dranghek. Gelijktijdig barsten ze in tranen uit. Worst van verdriet, Alvarado van puur geluk.



Door de batterij aan fotografen en cameramensen worstelt moeder Ramona Alvarado zich naar voren met een vel papier. Daarop de Bijbelse tekst uit Johannes hoofdstuk 11, vers 40. Vrij vertaald: ‘Als je gelooft in de grootheid van God, is alles mogelijk’. Alvarado is geboren in de Dominicaanse Republiek en opgegroeid in de Beverwaard, een Rotterdamse wijk die te boek staat als achterstandsbuurt. Ze heeft een rotsvast geloof in God én zichzelf. En sinds een paar minuten is ze wereldkampioen veldrijden.