Alvarado wint vierde manche Ethias Cross na duel met Betsema

Alvarado bleef samen met Betsema, de afgelopen twee jaar winnares in Leuven, voorop over uit een grotere kopgroep. Zelfs een val in de slotronde kon de wereldkampioene niet van de overwinning afhouden.

Betsema won de vorige manche in Beringen. Lucinda Brand, zaterdag derde, had de tweede gewonnen. Aniek van Alphen, eveneens Nederlandse, had de reeks geopend met winst in Lokeren.



De gehele top-vijf in Leuven was Nederlands. Achter winnares Alvarado en nummer twee Betsema eindigde Lucinda Brand als derde, voor Annemarie Worst (vierde) en Manon Bakker (vijfde). Fem van Empel (achtste) en Yara Kastelijn (negende) wisten ook in de top-tien te eindigen.