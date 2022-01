Amy Pieters ruim een maand na zware val nog niet bij kennis

Amy Pieters is nog altijd niet bij kennis na haar zware valpartij van ruim een maand geleden, zo laat haar ploeg SD Worx weten. De 30-jarige wielrenster wordt na het ongeval in Spanje in een Nederlands ziekenhuis behandeld.

,,De familie Pieters krijgt veel vragen over de huidige stand van zaken", zo meldt de ploeg. ,,Maar er is vooralsnog weinig verandering te melden over de situatie, die door de familie als onzeker wordt ervaren. De wielrenster ademt zelfstandig, maar is momenteel niet bij kennis.

Professor Wilco Peul, neurochirurg en neurotrauma specialist die haar behandelt, meldt dat ze een zeer ernstig hersenletsel heeft, waarbij ze de eerste levensreddende operatie - de acute kritieke fase van kunstmatig coma op de intensive care - naar omstandigheden goed heeft doorstaan. Voor herstel is ze nu, een maand na het ongeluk, van de intensive care overgeplaatst naar een klinische afdeling.

Dit is bij iedere patiënt met zeer ernstig hersenletsel een lange periode van onzekerheid, waarin hersteloperaties kunnen leiden tot wisselingen in bewustzijn.

Momenteel is er enige verbetering te zien in haar bewustzijn, maar Amy Pieters is niet wakker. Het vervolg is nog onvoorspelbaar. De verwachting is dat ze na haar ziekenhuisopname, als haar situatie qua lichamelijke gezondheid stabiel is, nog een langdurige revalidatieperiode tegemoet gaat.

De situatie is voor Amy en haar familie een emotioneel zware en onzekere periode. De familie wil graag iedereen bedanken voor de steun.”

Volledig scherm Amy Pieters. © photo: Cor Vos

Pieters kwam op 23 december ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg, in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze verloor daarbij het bewustzijn. In het ziekenhuis van Alicante onderging ze een schedeloperatie, waarmee artsen de druk in haar hoofd wegnamen die was ontstaan door de val. Op 5 januari werd ze vervoerd naar Nederland.

