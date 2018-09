Anna, Annemiek of toch iemand anders?

De vraag is of in volle finale de één zich voor de ander wil opofferen op het zware parcours in en rond Innsbruck. Van Vleuten en Van der Breggen werden eerder in de week al eerste en tweede bij de individuele tijdrit en zijn dus in topvorm. De concurrentie komt onder meer van de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman, de Poolse Katarzyna Niewiadoma en de Australische Amanda Spratt, buiten het WK om ploeggenote van Van Vleuten bij Mitchelton-Scott.