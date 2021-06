Anna van der Breggen beste tegen de klok: op schema voor olympische tijdrit

Kelderman doet goede zaken in Dauphiné: 'Dit geeft mij veel vertrouwen’

2 juni Alexey Loetsenko heeft verrassend de vierde etappe in de Dauphiné gewonnen. De renner van Astana was in de 16,4 kilometer lange tijdrit sneller dan onder anderen Wilco Kelderman, die knap als vierde eindigde. Lukas Pöstlberger, ploeggenoot van Kelderman, blijft met een minimaal verschil van één seconde leider.