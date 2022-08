Anne Terpstra doet goede zaken in wereldbeker en kan volgende maand geschiedenis schrijven

Terpstra veroverde in de vorige manche in het Amerikaanse Snowshoe de witte leiderstrui. In Mont-Saint-Anne, Canada, kende Terpstra een goede start. Na een rondje van iets meer dan vijf kilometer passeerde ze in een groepje op luttele seconden van Rebecca McConnell, haar grootste concurrente in de strijd om de eindzege, voor de eerste keer de finishstreep. Daarna veranderde het beeld van de wedstrijd en begon het hard te regenen. Neff reed weg en Terpstra ging met Haley Batten in de achtervolging. McConnell werd teruggepakt en zakte terug.



In de voorlaatste ronde reed Terpstra nog altijd rond op die plek, maar toen zakte Terpstra juist wat weg. Uiteindelijk eindigde ze als zevende op meer dan drie minuten van winnares Neff, maar had ze genoeg reden om te juichen: als leidster mag ze aan de slotmanche beginnen.