Annemiek van Vleuten maakt hattrick compleet in Giro Donne

Van Vleuten was in de aanval met de Française Juliette Labous en de Italiaanse Gaia Realini. De kopvrouw van Movistar liet het tweetal in de laatste anderhalve kilometer achter en soleerde naar haar derde ritzege in de Ronde van Italië voor vrouwen.



Van Vleuten heeft de leiderstrui stevig in handen. Vrijdag gaan de wielrensters naar Sardinië, waar zaterdag en zondag de laatste twee etappes worden verreden.