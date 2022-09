Annemiek van Vleuten na Giro en Tour ook al op koers om Vuelta te winnen

Woensdag ging de Ceratizit Challenge, zoals de World Tour-ronde officieel heet, van start met een ploegentijdrit. Over een afstand van 19,9 kilometer was Trek-Segafredo met Lucinda Brand en Shirin van Anrooij in de gelederen sneller dan BikeExchange en FDJ. De ploeg van Van Vleuten strandde op de vijfde plek op 25 seconden van de winnende ploeg.



Maar na de tweede dag ziet het klassement er al totaal anders uit. Op de eerste van twee beklimmingen in de finale versnelde Van Vleuten en hadden in eerste instantie alleen Demi Vollering en Elisa Longho Borghini, de leidster in het klassement, een antwoord paraat. Na een volgende versnelling moesten ook zij eraf.