Annemiek van Vleuten staat ondanks haar zware valpartij op het WK aan de start van de wegwedstrijd

Annemiek van Vleuten rijdt zaterdag de wegwedstrijd op het WK wielrennen in Australië. De olympisch kampioene tijdrijden ging woensdag tijdens de gemengde relay hard onderuit , liep een breukje in haar elleboog op, maar blijkt voldoende hersteld.

Van Vleuten viel woensdag kort nadat de drie vrouwen het in de gemengde ploegentijdrit hadden overgenomen van de mannen. Ze was amper onderweg, toen er iets haperde bij haar fiets en ze de controle over het stuur kwijtraakte. Ze smakte hard tegen het asfalt en bleef zitten met een gehavende knie en bebloede elleboog.

Hoe het precies kwam, wist Van Vleuten niet. ,,Ik was ineens mijn balans kwijt en raakte de rand van de weg. Daardoor klapte mijn band. Het heeft ook niet zo veel zin nu naar de oorzaak te zoeken. Het verandert niets aan mijn situatie.”

Een dag later zat ze, ondanks het breukje in haar elleboog, weer op de fiets om mee te trainen met haar ploeggenoten. Staan op de pedalen bleek nog niet mogelijk, maar toch had Van Vleuten al goede hoop. ,,Er kunnen gekke dingen gebeuren in 24 uur", zei ze na de training. ,,Aan de andere kant: ook weer geen wonderen.” Vrijdag ging het trainen alweer wat beter .

De 39-jarige Van Vleuten won dit jaar de Ronde van Italië, de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje bij de vrouwen. In Wollongong kwam ze zondag in de individuele tijdrit niet verder dan de zevende plaats. In de wegwedstrijd was ze vooraf bestempeld als topfavoriete. Marianne Vos is de andere kopvrouw van de Nederlandse ploeg.

Volledig scherm Het parkoers voor de vrouwen en de mannen van de wegrace bij het WK wielrennen. © DPG Media, UCI