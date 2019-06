Antwan Tolhoek soleert naar fraaie zege in Ronde van Zwitserland

In de laatste kilometers ging INEOS-klimgeit Egan Bernal in achtervolging op Tolhoek, maar de Colombiaan kon de Nederlander niet meer achterhalen. Tolhoek hield op de finish 17 seconden voorsprong over. Bernal veroverde wel de leiderstrui. Hij heeft in het algemeen klassement 12 seconden voorsprong op Rohan Dennis, die zaterdag de proloog won en de eerste leiderstrui om zijn schouders mocht hijsen.



Voor Jumbo-Visma was het voor de tweede maal feest vandaag. Sprinter Dylan Groenewegen schreef de eerste etappe van de ZLM Tour op zijn naam, nadat hij in de slotfase ten val was gekomen.