Artsen houden Evenepoel van de fiets: breuk nog niet helemaal dichtgegroeid

Van Aert tweede Oppermach­ti­ge Mathieu van der Poel rijdt iedereen op een hoop in Vesting­cross

3 januari De liefhebbers hoopten vanmiddag in de Vestingcross in Perkpolder op weer een heerlijk duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar daar kwam in Zeeuws-Vlaanderen niets van terecht. Was de Belg heer en meester in Dendermonde, vandaag stond er geen maat op een oppermachtige Van der Poel.