ASO experimenteert in Dauphiné met veiligheidsmaatregelen Tour

Podcast ‘Nu is dit een enorm bos, maar ooit was deze Tourberg kaal, echt kaal’

12:03 Als je de Mont Aigoual met de fiets beklimt, rij je voor een groot deel door bossen. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat de berg 150 jaar geleden een kale berg was. Nog kaler dan de Mont Ventoux. De mens had de berg uitgekleed en uitgemolken, ontdaan van de meeste bomen. Overstromingen en modderlawines na zware regenval waren het gevolg. Totdat een boswachter met het idee kwam de berg opnieuw te bebossen. Miljoenen bomen werden met de hand geplant door de bewoners van de Cevennen, mannen, vrouwen én kinderen.