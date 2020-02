Astana gaat niet in op 'dopinggeruchten': ‘Er zijn geen feiten of bewijzen’

Astana is in verlegenheid gebracht door publicaties in Noorse en Deense media over banden van de Deen Jakob Fuglsang met dopingarts Michele Ferrari. Volgens de Nederlander Sven Jonker, een van de drie woordvoerders, ziet het Kazachse team voorlopig geen reden te reageren. ,,Dit rapport bevat enkel geruchten of aannames, maar geen feiten of bewijzen", stelt Jonker in de Belgische krant Het Nieuwsblad.