Baanrenners openen wereldbeker in Frankrijk

Matthijs Büchli, eerder dit jaar goed voor Europees goud op de kilometer tijdrit, ontbreekt nog. De Noord-Hollander is nog actief in Japan. Hugo Haak fungeert voorlopig als bondscoach van de sprinters na het opstappen van de Duitser Bill Huck.

,,We komen uit een zwaar en goed trainingsblok en kunnen nu laten zien dat we bij de beste landen in de teamsprint horen'', zei Haak, die Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Sam Ligtlee, Harrie Lavreysen, Laurine van Riessen en Hetty van de Wouw meeneemt naar de nabij Parijs gelegen baan. In Milton is Nils van 't Hoenderdaal de vervanger van Van den Berg en komen Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx in de plaats van Van Riessen.