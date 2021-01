Baanwielrenners met zelfde samenstelling op Spelen als bij gouden WK-race in Berlijn

Geen vierde Spelen voor BosDe Nederlandse baanwielrenners zijn komende zomer in dezelfde samenstelling op de Olympische Spelen als bij de WK in Berlijn vorig jaar. Na Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli pakte Roy van den Berg vandaag het laatste olympische ticket.

De 32-jarige baanwielrenner uit Kampen deed al vijf keer mee aan een WK, maar plaatst zich nu voor het eerst voor de Olympische Spelen. Van den Berg streed vandaag in een speciale bike-off tegen Nils van ‘t Hoenderdaal en Theo Bos. De speciale bike-off in het Zwitserse Grenchen kende drie staande rondes, met daartussen 35 minuten pauze. Na drie keer een ronde voluit sprinten bleek Van den Berg de snelste van de drie, waardoor hij in Tokio de sprint mag aantrekken. Het betekent voor Bos dat er voor hem geen vierde olympische deelname meer inzit. Alle drie waren kandidaat voor de rol van starter, de man die het de afgelopen jaren zo succesvolle team vanuit stilstand op gang trekt.

Nederland rijdt daarmee in dezelfde samenstelling op de komende Olympische Spelen als waarmee het wereldrecord vorig jaar in Berlijn werd gereden. Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli waren vorig jaar al aangewezen voor de Spelen. Wielerbond KNWU besloot de ‘bike-off’ op een wielerbaan te houden die vergelijkbaar is met de piste in Tokio. Die werd dus gevonden in Zwitserland.

Bondscoach Hugo Haak blij met duidelijkheid

Bij de teamsprint vertrekken drie renners uit stilstand waarna er na iedere ronde een afvalt. Van den Berg is nu de man voor de eerste ronde, waarna Lavreysen de koppositie overneemt en normaal gesproken Hoogland het karwei afmaakt. In die samenstelling werden ze de afgelopen twee jaar ook wereldkampioen. Met Matthijs Büchli, winnaar van olympisch zilver op het onderdeel keirin in 2016, kan bondscoach Hugo Haak bovendien in een van de heats Hoogland sparen, hoewel de renner daar zelf geen voorstander van is.

Maar op het Velodrome Suisse in het Zwitserse Grenchen ging het puur en alleen om die eerste ronde, een krachtsexplosie uit stilstand die drie keer moest worden uitgevoerd. In aanloop zaten de drie kandidaten tien dagen in een hotel in Apeldoorn en ze zonderden zich ook in Zwitserland, waar de collega-sprinters een trainingskamp hebben belegd, af van de rest. Dit alles om coronabesmettingen te voorkomen.

Haak is blij met duidelijkheid over de startpositie. ,,We willen met de best mogelijke ploeg naar Tokio toewerken en beschikken in Nederland over een sterke sprintselectie. Het was belangrijk vast te stellen met welke renners we voor het optimale resultaat kunnen gaan. Vanaf nu gaat ons vizier op de Spelen en kunnen alle vier de teamsprinters zich daar op focussen.”

Voor de 32-jarige Van den Berg gloort een mooi vooruitzicht. Sinds 2018 zijn de Nederlandse teamsprinters welhaast onverslaanbaar. Alles minder dan goud zou een teleurstelling zijn over zes maanden in Tokio. ,,Alles verliep volgens plan”, reageerde hij. ,,Ik heb het gewenste niveau gehaald en kijk met veel zin uit naar Tokio.”

