Baanwielrenster Vogel na lange operatie stabiel

De 27-jarige baanwielrenster werd per helikopter naar het ziekenhuis van Berlijn gebracht, waar een urenlange operatie volgde. Haar wervelkolom was beschadigd en ze had zwaar ruggenmergletsel opgelopen. Volgens de internationale wielerfederatie UCI verkeert Vogel niet in levensgevaar, maar zijn er wel zorgen om de mogelijke gevolgen van de schade aan haar wervelkolom. Er wordt gevreesd dat het zenuwstelsel is aangetast.