Baloise Trek Lions en betrapte veldrijder Toon Aerts gaan uit elkaar

,,We starten het seizoen helaas zonder Toon Aerts en dat heeft alles te maken met het feit dat er nog steeds geen uitsluitsel is vanuit de UCI”, laat Baloise Trek Lions weten. ,,Voor een goed begrip: we zijn Toon en zijn verdediging steeds blijven geloven, hebben inzage gehad in de resultaten van zijn onderzoek en vinden die geloofwaardig. Maar tot op vandaag heeft de UCI zich helaas nog steeds niet definitief uitgesproken. Het is in die omstandigheden noch voor de ploeg, noch voor Toon zelf wenselijk dat hij zou starten.”