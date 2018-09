Bardet rijdt rit uit ondanks val

Tony Martin gaat strijd met Dumoulin aan op WK tijdrijden

16:57 Viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin neemt deel aan de wereldtitelstrijd in Innsbruck. Dat heeft zijn manager Jörg Werner gezegd nadat de Duitse renner van Katoesja in de Ronde van Groot-Brittannië een geslaagde rentree had gemaakt.