Bastianelli klopt Vos in Zweedse WorldTour-koers

Van der Poel raakt leiders­trui kwijt op steile monster­klim

17 augustus De derde etappe in de Arctic Race of Norway is een prooi geworden voor Odd Christian Eiking. Op de korte maar lastige slotklim naar Storheia Summit (3,5 kilometer lang à 11,8% gemiddeld) bleef hij Warren Barguil en Alexey Lutsenko voor. Voor de ietwat zieke Mathieu van der Poel was de steile hindernis te lastig.