Bauhaus bezorgt Sunweb zege in Abu Dhabi na fotofinish

,,Het is niet te geloven om in zo'n sterk veld van sprinters te winnen, maar ik kon vertrouwen op een sterke ploeg'', vertelde de ritwinnaar na zijn zesde zege als wielerprof. ,,Ik wist ook dat ik voor deze wedstrijd hard heb getraind en mijn doel was een keer op het podium te komen. Dit is ook een opluchting voor de ploeg. En we hopen met Tom Dumoulin en Wilco Kelderman in de tijdrit op nog meer succes in de laatste ritten.''