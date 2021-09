Bauke Mollema komt week voor WK zwaar ten val in Luxemburg

Podcast | ‘Moet Mathieu van der Poel mee naar het WK, ja of nee?’

12 september Thijs Zonneveld, Theo Bos en Hidde van Warmerdam praten in een nieuwe podcast van In Het Wiel over de titel van Ellen van Dijk, de woede van Remco Evenepoel, Sonny Colbrelli en Wout van Aert als topfavorieten voor het WK en moet Mathieu van der Poel daar nu heen of niet?