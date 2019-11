Bauke Mollema openhartig: ‘Ik denk wel dat sommige mensen dachten: wat een aparte gast’

Door Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld



Eerst even dit. Dat verhaal van Michael Woods, die zei dat Bauke Mollema hem flikte in de Japan Cup, dat klopt niet. Woods was boos omdat Mollema een paar kilometer vóór de finish had gezegd dat er nóg een rondje was te rijden. Mollema: ,,Waar hij dat vandaan heeft gehaald, weet ik niet. Ik vond het een vaag verhaal. Er stond gewoon een rondebord langs de kant en we reden met communicatie. Maar ik heb dus nooit tegen hem gezegd dat er nog een ronde te rijden was. Ergens vind ik het ook wel jammer. Het was wel een mooi verhaal.”



Hij is net van de heuvel af komen fietsen, op een stadsfiets. Kinderzitje vóór, kinderzitje achter. Hij reed langs een etalage van Rolex zonder erin te kijken, stuurde een parkeerplaats op en zette zijn fiets op slot naast een Porsche. Bauke Mollema in Monaco, het ziet eruit als ranja met een rietje op een champagneparty. Zelf vindt hij het minder vreemd. ,,Lekker weer, fijn trainen.” En vooruit (,,hahaha”) het is ook wel handig dat je in Monaco een stuk minder belasting betaalt.



