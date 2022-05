Bauke Mollema vindt Girostart in Hongarije maar niets: ‘Ik ben blij als we straks in Italië zijn’

Dat de Giro dit jaar in de Hongaarse hoofdstad Boedapest start, vindt niet iedereen een goed idee. Bauke Mollema was er nogal uitgesproken over. ,,Het is a pain in the ass . Op de rustdag weer het vliegtuig in.’’

Door Daniel Dwarswaard



De typische Girosfeer is er niet in Boedapest. En toen Bauke Mollema met zijn ploeg twee uur trainde, moest hij goed oppassen in het drukke verkeer. Nee, van Mollema had het niet gehoeven, deze start in Hongarije. Twee jaar geleden was de Girostart al vergeven aan Boedapest, maar daar ging door corona een streep door. Nu zijn de eerste drie etappes van de eerste grote ronde van het jaar dan alsnog in Hongarije.

Op de rustdag van maandag verkast het hele circus naar Sicilië voor de vierde etappe met finish op de Etna. ,,Ik ben blij als we straks in Italië zijn,’’ zegt Mollema. ,,Eigenlijk best vervelend om een start in een ander land te hebben. Maandag is een rustdag, maar ook weer niet vanwege het reizen.’’

Mollema viel vorige week zondag nog hard tijdens Luik-Bastenaken-Luik. ,,Ik ben de jongste niet meer, maar de laatste tien dagen voelde ik me helemaal een oude man,’’ zegt hij. ,,Mijn rug en knie voelden nog wel even stijf. We zullen zien hoe het de eerste dagen gaat. Met extra massages en behandelingen moet het goed komen. Ik heb de laatste dagen wel gewoon kunnen trainen. De conditie was goed voor Luik. En dat is nog steeds zo.’’

Mollema heeft een duidelijk doel voor de komende drie weken. Een rit winnen om zijn trilogie te voltooien. Mollema heeft in dat geval ritzeges in de Tour, Vuelta én Giro. ,,Ik kijk er naar uit. Dat gevecht om in de juiste kopgroep te zitten. Ik hoop in de positie te komen om een etappe te winnen.’’