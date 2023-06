Bauke Mollema voor eerst in 13 jaar niet naar Tour de France: ‘Voelde het al een beetje aankomen’

,,Ik voelde het al een beetje aankomen", zegt Mollema. ,,Ik had geen supergoed voorjaar en wist dat er andere renners op de voorlopige lijst stonden. Met Mads Pedersen hebben we bij Lidl-Trek een sprinter die ook mannen meekrijgt, daarnaast wordt Mattias Skjelmose de klassementsman. Giulio Ciccone zou eigenlijk de Tour niet doen, maar krijgt dan vlak voor de Giro d’Italia corona en gaat alsnog naar de Tour.”



Mollema vervolgt: ,,De ploegleiding heeft voor de rest van de Tour andere keuzes gemaakt. Jammer natuurlijk, ik had er graag bij geweest. Ik heb geen super Giro gereden, dat weet ik. Ik had ook een beter voorjaar moeten rijden om zeker te zijn van mijn plek. Ik was op weg om een goed niveau te halen, maar helaas", aldus de Groninger die woensdag als vierde eindigde op het NK tijdrijden.