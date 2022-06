BEAT Cycling doet aanvraag om derde grote Nederlandse profploeg te worden

Als de internationale wielerbond het verzoek inwilligt, wordt BEAT Cycling naast Jumbo-Visma en Team DSM de derde grote Nederlandse profploeg. Voor BEAT rijden op dit moment onder anderen Jan-Willem van Schip en Matthijs Büchli. Verder heeft de ploeg interesse in Unbound-winnaar Ivar Slik en in Niki Terpstra, met wie al gesproken zou zijn.



BEAT Cycling werd in 2016 opgericht door Geert Broekhuizen, Edwin Gulickx en oud-renner en baansprinter Theo Bos. Het doel was om een brede wielerploeg te creëren, dus niet alleen voor profrenners, maar ook voor baanrenners, e-sporters en gravelracers. De afgelopen jaren was de formatie actief als Continental Team, het derde profniveau.



Inmiddels acht BEAT Cycling de tijd dus rijp om een volgende stap te zetten. Volgens verschillende bronnen hebben zich vooralsnog vier bedrijven gecommitteerd aan het plan om een stap hoger te reiken: Buckaroo, Vredestein, JustLease en Accel Group, waartoe fietsmerken zoals Koga, Batavus en Lapierre behoren. Deze namen verschijnen op het shirt, maar de naam blijft in principe BEAT Cycling.



De aanvraag moet uiterlijk in september zijn afgerond. Dan zal de UCI beslissen over een eventuele toelating.