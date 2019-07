Belgisch talent Evenepoel toont klasse met solo in Adriatica Ionica

Dagzege Nibali Bernal in geel naar Parijs, Kruijswijk pakt podiumplek

17:58 Egan Bernal gaat morgen in Parijs als eerste Colombiaan ooit de Tour de France winnen. De 22-jarige Ineos-renner zag in de laatste bergrit zijn gele trui niet meer bedreigd worden. Steven Kruijswijk deed met de Jumbo-Visma-ploeg een geslaagde gooi naar een podiumplek. De ritzege was voor Vincenzo Nibali.