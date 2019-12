Belgische OM gaat niet in beroep in vermeende omkopingszaak Vinokoerov

De Kazach Vinokoerov zou zijn Russische medevluchter Kolobnev 150.000 euro hebben betaald om de voorjaarsklassieker te mogen winnen.



Een rechter in Luik deed onlangs een uitspraak in de slepende zaak. Hij sprak beide renners vrij van corruptie vanwege gebrek aan bewijs. Het OM leek zich niet te schikken in die uitspraak, maar heeft nu volgens Kolobnev's advocaat Guillaume Reynders besloten de zaak te laten rusten. ,,Wij zijn opgelucht", zei Reynders die er altijd op heeft gewezen dat de bewijslast te mager is. Ook een verklaring van de in februari overleden oud-ploegleider Jef Braeckevelt sprak in het voordeel van de beklaagden.