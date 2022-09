Belgische renners rekenen tijdens WK op Nederlandse kennis: ‘Ik kreeg een telefoontje of ik mee wilde naar Australië’

Met video Hoe Annemiek van Vleuten Mathieu van der Poel verleidde voor de gemengde WK-relay

Nederland geldt woensdagochtend tijdens de WK wielrennen als favoriet voor de mixed relay, de gemengde tijdrit van mannen en vrouwen. Mét Mathieu van der Poel in een soort dreamteam. Annemiek van Vleuten bracht ‘MVDP’ op het idee om mee te doen. ,,In het hotel wachten is niks voor hem.’’

9:59