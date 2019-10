Belgische veldrijder Iserbyt wint ook wereldbeker Bern

Video Bauke Mollema bekroont super najaar met zege in Japan Cup

15:01 Bauke Mollema heeft met de zege in de Japan Cup een schitterende week afgesloten. In zijn laatste wedstrijd van het jaar was de renner Trek-Segafredo voor de tweede keer in zijn carrière de beste in de Japan Cup. Mollema, vorioge week de beste in de Ronde van Lombardije, klopte na 144,2 kilometer medevluchter Michael Woods.