Belgische wielrenner Julian Mertens ontwaakt uit kunstmatige coma na ongeluk op training

Podcast In Het Wiel | ‘João Almeida heeft een lekker snorretje’

Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam bespreken in de dagelijkse Giro-podcast de 17de etappe. Winst was er voor Alberto Dainese in een hele spannende sprint. Het was close, maar Dainese drukte zijn wiel net wat eerder over de lijn dan Jonathan Milan en Michael Matthews.