Bennett de snelste in massasprint en schrijft Brugge-De Panne op zijn naam

De winst in De Panne was een primeur voor Bennett. ,,Het is mijn eerste overwinning in een eendaagse wedstrijd uit de WorldTour”, vertelde hij na afloop voor de camera van Sporza. Bennett sprak over een hectische dag. ,,Onrustig, vooral ook door de vele verkeersobstakels onderweg. Het is gevaarlijk, maar dat geldt voor iedereen. Je voelt ook de druk bij veel renners om er voorin bij te zijn. Ook voor mij is dit een belangrijke koers. Ook al omdat ik voor een Belgische ploeg rijdt, met Belgische sponsors.”