Bennett na fotofinish wéér te sterk voor Groenewegen in de sprint

De Belgen Stijn Steels, Guillaume van Keirsbulck en de Brit Harry Tanfield waagden met nog 51 kilometer te gaan een poging in een ontsnapping, maar ook dat drietal kon niet voorkomen dat de derde etappe van de BinckBank Tour voor de derde keer op rij uitliep op een massasprint. Sam Bennett, de sprinter van Bora–Hansgrohe, was de vorige twee etappes te sterk in de sprint voor Groenewegen. Even leek het erop dat de Ierse sprinter dit keer wél geklopt werd door de Nederlander. Bennett drukte echter zijn band een paar millimeter eerder over de finishlijn. Daarmee is Bennett, die zelf na afloop erkende dacht dat hij verloren had, de eerste renner ooit die drie zeges op rij boekt in de BinckBank Tour.

Lambrecht

De etappe stond voor een groot deel in het teken van de vorige week overleden wielrenner Bjorg Lambrecht. Aan de start in Aalter namen de renners een minuut stilte in acht en de ploeggenoten van de Lotto Soudal-renner stelden zich aan de start met gebogen hoofden voor het peloton in een rij op. De renners kwamen langs Knesselare, waar dinsdag een emotionele afscheidsdienst was voor Lambrecht.



De derde etappe was een vlakke etappe die startte én eindigde in Aalter. Morgen zal de etappe hoogstwaarschijnlijk niet eindigen in een massasprint. Dan legt het peloton een heuvelachtige etappe af in de Ardennen met start én finish in Houffalize. De vierde etappe is met 96,2 kilometer de kortste etappe in de BinckBank Tour.