Bennett opnieuw de beste in Ronde van Turkije

Sprintzege Colbrelli in Gran Piemonte

18:14 De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli heeft de Gran Piemonte gewonnen, een koers over 191 kilometer van Racconici naar Stupinigi. De renner van Bahrain-Merida was de snelste in een sprint van een omvangrijke groep. Colbrelli hield de Fransman Florian Sénéchal en de Italiaan Davide Ballerini achter zich.