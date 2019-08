Benoot nieuwe ploeggenoot van Dumoulin en Kelderman

Bennett klopt Groenewe­gen ook in tweede rit BinckBank Tour

13 augustus Sam Bennett heeft ook de tweede etappe van de BinckBank Tour op zijn naam geschreven. De Ierse wielrenner van Bora-hansgrohe, maandag in Hulst al winnaar van de openingsrit in de etappekoers door Nederland en België, was na 169,1 kilometer in Ardooie wederom de sterkste in de massasprint.