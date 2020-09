‘Bergen’ in Ronde van Vlaanderen blijven leeg

De hellingen in de Ronde van Vlaanderen blijven op zondag 18 oktober gesloten voor het publiek. De burgemeesters van de gemeentes in de Vlaamse Ardennen besloten, waar de Belgische wielerklassieker doorheen trekt.

,,Alles wordt op tv uitgezonden, van start tot finish”, zegt koersdirecteur Tomas Van Den Spiegel in Het Laatste Nieuws. ,,Je kan het nergens beter zien dan vanuit je stoel.” De autoriteiten willen voorkomen dat het publiek op de hellingen samen komt om de renners aan te moedigen, iets wat in de Tour de France wel gebeurt. Daar stonden afgelopen weekeinde in de Pyreneeën heel wat fans dicht op elkaar. Lang niet allemaal droegen ze een mondkapje. Heel wat toeschouwers kwamen dicht bij de renners om ze toe te schreeuwen.

Volledig scherm Op de Col de Peyresourde staat het vol met supporters tijdens de Tour de France. © ANP

,,De taferelen die we zaterdag in de Tour hebben gezien, kunnen niet de bedoeling zijn”, aldus Van Den Spiegel. ,,Het zal zeker niet de manier zijn waarop wij in het najaar onze wedstrijden organiseren.”

De Ronde van Vlaanderen wordt normaal in het voorjaar gereden, maar is als gevolg van de coronacrisis uitgesteld naar oktober. De Muur van Geraardsbergen, voorheen een scherprechter in de koers, is niet opgenomen in het ietwat ingekorte parcours dat nu iets meer dan 240 kilometer telt.