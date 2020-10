Bernal bevestigt einde van zijn seizoen: ‘Ik moet het accepteren’

Campe­naerts boos na val in tijdrit: ‘Te gek voor woorden’

3 oktober De Belg Victor Campenaerts verspeelde in de openingstijdrit van de Ronde van Italië zijn kansen op dagsucces door een val. De werelduurrecordhouder van de ploeg NTT Pro Cycling was boos op de verantwoordelijken voor het parcours in de straten van Palermo. ,,Ze hebben niet eens de tijd genomen om de weg schoon te maken”, mopperde Campenaerts, die klaagde over oliesporen op de weg.