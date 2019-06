Bernal wint Ronde van Zwitserland, Carthy soleert naar etappezege

Bernal en Rohan Dennis waren samen in een felle strijd verwikkeld om de gele trui. De 22-jarige Colombiaanse renner hield in de loodzware slotetappe, die over drie zware bergpassen ging, stand ondanks alle verwoede pogingen van zijn concurrent om hem te lossen. Met een voorsprong van negentien seconden op Dennis mag Bernal zich de opvolger van Richie Porte noemen, die de ronde vorig jaar won.



Een zware bergetappe of niet, ritwinnaar Carthy had snode plannen gesmeed. Hij liet zich vanaf het startsignaal al direct gelden. De 24-jarige Brit sprong weg, werd bijgehaald, maar vluchtte om vervolgens niet meer ingehaald te worden door de concurrentie. Zijn solo duurde bijna 100 kilometer. Zo kwam Carthy een minuut eerder over de streep in Ulrichen, ook de startplaats, dan zijn achtervolgers.