Beslissing Vuelta valt in tijdrit naar Santiago de Compostela

De Ronde van Spanje eindigt dit jaar op 5 september met een individuele tijdrit over 33,7 kilometer naar Santiago de Compostela. De laatste jaren lag de finish van de Vuelta steeds in Madrid, waar de slotetappe doorgaans in een massasprint eindigde. De Vuelta van 2021 begint en eindigt met een tijdrit.

Eind oktober werd al bekend dat de Spaanse etappekoers op 14 augustus start met een rit tegen de klok in Burgos, over 8 kilometer. Vorig jaar zou de Vuelta in Utrecht beginnen, met drie etappes over Nederlands grondgebied. Als gevolg van de coronapandemie ging dat niet door. De organisatie moest de route aanpassen en besloot toen de Vuelta toch helemaal in Spanje te houden, met de start in de Baskische stad Irun. De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma werd begin november in Madrid gehuldigd als eindwinnaar.

De 76e editie van de Ronde van Spanje gaat over 3336,1 kilometer. De route telt zes vlakke ritten en elf etappes over heuvelachtig terrein. Al op de derde dag wacht de renners een aankomst bergop, op de Picòn Blanco. De zevende etappe naar Balcón de Alicante telt zes beklimmingen, met ook een finish bergop. In de negende etappe moeten de renners op weg naar de top van de Alto de Velefique bijna 4500 hoogtemeters bedwingen. De veertiende, zeventiende, achttiende en twintigste etappe eindigen ook bovenop een berg. Die twintigste etappe op de voorlaatste dag van de Vuelta gaat over vijf cols.

,,De wereld gaat door een heel zware tijd en dat voelen we met name in ons land”, zegt koersbaas Javier Guillén. ,,Daarom wilden we een andere wedstrijd ontwerpen. Een ambitieuze Vuelta over heel veel kilometers, maar alleen door Spanje. We willen ons prachtige land laten zien, de mensen vermaken en het toerisme promoten, in afwachting van een geleidelijke terugkeer naar het normale leven.”

De Sloveense klimmer Tadej Pogacar, vorig jaar winnaar van de Tour de France, gaat voor de tweede keer meedoen aan Vuelta. Pogacar (22) eindigde in 2019 bij zijn debuut op de derde plaats. Hij won toen drie etappes.

Tour-winnaar Tadej Pogacar heeft al toegezegd voor de Vuelta.