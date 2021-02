Betsema verslaat Nederlandse concurrentes in Eeklo

Betsema nam vanaf de start het initiatief, maar Bakker nam na twee ronden het commando over. In de vijfde en voorlaatste ronde op het technische parcours was Betsema terug aan de leiding en reed ze met een pittige versnelling weg. Toch werd het nog spannend in de laatste ronde, omdat Betsema, die brons won op het WK in Oostende, met haar fiets bleef haken op een heuveltje. Bakker had de kans voorbij te komen, maar maakte ook een foutje en moest van de fiets.