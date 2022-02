Bijzondere beelden van herstel Egan Bernal na zware crash: ‘Verrassing, mijn eerste stapjes’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De winnaar van de Tour de France van 2019 reed op 24 januari bij een training in eigen land op hoge snelheid tegen een stilstaande bus op. Bernal liep tal van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, borstletsel, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben. De wielrenner, die vorig jaar de Giro won, moest in het ziekenhuis diverse operaties ondergaan en lag een paar dagen op de intensive care.

,,Ik was bijna dood, maar ik ben God dankbaar dat Hij me dit heeft laten doorstaan. Dit was de zwaarste wedstrijd, maar ik had een geweldige groep mensen om me heen”, zei Bernal, die afgelopen weekeinde het ziekenhuis mocht verlaten. Hij werkt nu in een revalidatiecentrum aan zijn herstel. Vorige maand verlengde Bernal zijn contract bij Ineos Grenadiers tot eind 2026.