BinckBank Tour en de Simac Ladies Tour in gevaar door tekort aan motorpolitie

Welgeteld twee etappekoersen heeft Nederland op het hoogste niveau. Eentje bij de vrouwen, eentje bij de mannen. Maar het is nog maar de vraag of en hoe de Simac Ladies Tour en de BinckBankTour later dit jaar doorgaan. Het probleem: politiebegeleiding.

Door Thijs Zonneveld



Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het zover. Het gebrek aan ondersteuning door motorrijders van de politie zorgt ervoor dat er ook grote Nederlandse wielerkoersen in gevaar komen. Het is een gevolg van beleid dat in 2018 werd ingezet door de politietop. Die wilde bezuinigen op de inzet van motards bij wielerkoersen en gaf destijds al aan dat er ieder jaar minder manuren beschikbaar worden gesteld. Dat leidt nu tot problemen bij de organisaties van de twee UCI WorldTour-koersen die Nederland rijk is.

De Simac Ladies Tour en de BinckBankTour staan dit jaar na elkaar geprogrammeerd op de kalender. Van 24 tot 29 augustus koersen de vrouwen door Nederland, vanaf de 30ste doen de mannen Nederland een paar keer aan in de BinckBankTour, die ook door België voert. Maar het management van het motorondersteuningsteam van de nationale politie in Driebergen geeft aan dat het onmogelijk is om voor beide koersen op alle dagen motards in te zetten. Ze zouden al te veel overuren hebben en op een aantal dagen te lang onderweg zijn. Beide wedstrijdorganisaties zijn onder druk gezet om dagen te schrappen. En als dat niet gebeurt, moet de KNWU kiezen welke koers de voorkeur krijgt.

Volledig scherm Binckbanktour raast door Helenaveen © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Vrijwel alle grotere wielerkoersen vinden plaats op de openbare weg. Voor het tijdelijk afzetten ervan zijn verkeersregelaars en motorrijders nodig. Volgens de huidige wetgeving kunnen alleen motards van de politie het verkeer stilzetten en al rijdend stoptekens geven. Maar die motards zijn zeldzaam, vooral omdat ze ervoor opgeleid moeten zijn. Een stuk of dertig zijn het er slechts bij de nationale politie, en lang niet allemaal altijd inzetbaar. Jaren geleden is al onderzoek gedaan naar alternatieve oplossingen - nota bene in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zelf. Eén van de uitkomsten van dat zogenaamde Mobicon-rapport was het opleiden van gecertificeerde burgermotards, die de politiemotards kunnen helpen bij het beveiligen van de koers. Maar ondanks druk van organisatoren en de KNWU is er tot op de dag van vandaag niets mee gedaan.

Het resultaat is dat organisaties van Nederlandse wielerkoersen het zelf moeten oplossen. Ze kiezen steeds vaker voor kleinere omloopjes, die beter zijn af te zetten door vrijwilligers langs de kant. Of ze gaan simpelweg kopje onder omdat er geen akkoord wordt bereikt over de inzet van politiemotards. Dat het nu zover gekomen is dat zelfs de twee grootste etappekoersen van Nederland in gevaar komen, zegt veel over hoe nijpend het probleem is.

Maandag vindt een sportdebat plaats in de Tweede Kamer. Vandaag stuurde KNWU-directeur Thorwald Veneberg een e-mail naar verschillende woordvoerders van politieke partijen om de noodklok te luiden en het onderwerp van politiebegeleiding op de agenda te krijgen. Om de twee Nederlandse WorldTour-koersen te redden, maar misschien nog wel meer om ervoor te zorgen dat er in ons land de komende jaren überhaupt nog af en toe op de openbare weg gekoerst mag worden.