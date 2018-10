BMX′er Van Gorkom zegt na zwaar ongeluk topsport definitief vaarwel

Sweeck juicht in GP Neerpelt bij afwezig­heid toppers

27 oktober Geen Mathieu van der Poel of Wout van Aert vanmiddag in de GP van Neerpelt en dus mocht eens iemand juichen in een veldrit. Het was Laurens Sweeck die in Neerpelt die zege pakte, voor Marcel Meisen en David van der Poel, de broer van Mathieu.