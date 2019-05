Boasson Hagen grijpt de macht in Noorwegen

Terpstra eindigt als derde in Wallonië en ziet ploegmaat winnen

17:40 Niki Terpstra is in het Circuit de Wallonië als derde geëindigd. De renner van Team Total Direct Energie maakte samen met ploegmaat Thomas Boudat , met wie hij een koppelde vormde in de Zesdaagse van Rotterdam, deel uit van een kopgroep van vijf. In een sprint was de Fransman de sterkste.