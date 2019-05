Bol sprint na Californië ook in Noorwegen naar de winst

In de 168,2 kilometer lange etappe van Stavanger naar Egersund werd een vroege vlucht in de laatste tien kilometer teruggepakt. Het draaide op een sprint uit en daarin stond geen maat op de 23-jarige Bol. Nadat hij iets meer dan een week geleden in Californië al niemand minder dan drievoudig wereldkampioen Peter Sagan wist te verslaan, rekende hij ditmaal af met Eduard Grosu en Alexander Kristoff. Moreno Hofland finishte als zesde.



De Ronde van Noorwegen bestaat in totaal uit zes etappes. Bol zal woensdag in de leiderstrui van start gaan als de rit in Kvinesdal begint. Voor de Sunweb-renner is het zijn derde overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar zegevierde hij al in Nokere Koerse.