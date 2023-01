Bondscoach hoopt op mooie tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op WK

Mathieu van der Poel wikt en weegt: ‘Buiten het plezier heb ik niet heel veel meer te zoeken in de cross’

Met een pijnlijke rug is Mathieu van der Poel begonnen aan een trainingskamp in Spanje. Toch denkt hij over ruim drie weken wereldkampioen veldrijden te kunnen worden. En zijn voorjaar op de weg komt ook niet in gevaar, zegt hij. ,,Maar mijn rug zal altijd een zorg zijn.”

11 januari