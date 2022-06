Bondscoach Moerenhout denkt dat Dumoulin nog een keer kan schitteren op WK: ‘Tom is echte specialist’

Bondscoach Koos Moerenhout vindt het jammer dat Tom Dumoulin aan het einde van het seizoen stopt met wielrennen. De 31-jarige wielrenner van Jumbo-Visma kondigde aan dat hij aan zijn laatste seizoen als profrenner bezig is. ,,Dat is zeker een gemis voor het Nederlandse wielrennen”, zegt Moerenhout, die de wielrenner nog een mooie afsluiting op de WK gunt.

,,Hij heeft me een paar dagen terug gezegd dat dit eraan zat te komen”, vertelt Moerenhout. ,,Ik wist dat het deze kant op zou kunnen gaan. Maar ook dat Tom zo’n klasbak is waar de klasse zeker nog niet weg is en hij ook terug zou kunnen komen. Dat was een keuze die hij moest maken en dat heeft hij gedaan.”

De Giro-winnaar van 2017 en wereldkampioen tijdrijden van dat jaar, zei in een verklaring dat hij nog een keer hoopt uit te kunnen halen op de tijdrit op de WK in september in Australië. De bondscoach zal Dumoulin die ruimte in principe bieden, liet hij weten, mits vorm en gezondheid goed zijn. ,,Tom is een echte specialist in het tijdrijden en weet wat hij daarvoor moet doen. Daarin heeft hij het dubbel en dwars waargemaakt.”

Volledig scherm Tom Dumoulin tijdens het NK tijdrijden. © ANP

Volgens Moerenhout kan Dumoulin zeker nog een keer schitteren op de WK-tijdrit. ,,Hij zou er eigenlijk fysiek beter voor moeten staan dan vorig jaar. Hij geeft zelf aan dat de balans een beetje weg is. Dat hij er meer voor moet doen dan dat hij ervoor terugkrijgt. Maar ik geloof ook dat hij met zijn klasse zo’n wedstrijd ingaat om een dikke prestatie te leveren.”

Dumoulin stopte begin 2021 tijdelijk met wielrennen, maar kwam enkele maanden later op dat besluit terug om daarna in 2021 voor de tweede keer zilver pakken op de tijdrit op de Olympische Spelen. ,,De Spelen waren de ‘trigger’ voor hem om weer te beginnen”, zei Moerenhout toen vol trots over die prestatie.

Moerenhout hoopt nu op een mooie afsluiting voor Dumoulin in de resterende maanden. ,,Het is uniek wat hij heeft gepresteerd door de Giro d’Italia te winnen. Zo veel winnaars van een grote ronde hebben we niet”, zegt hij, verwijzend naar Tourwinnaar Jan Janssen (1968) en Joop Zoetemelk, die zowel de Ronde van Frankrijk als de Ronde van Spanje wonnen. ,,Om dat te kunnen moet alles drie weken kloppen. Hij heeft meer mooie dingen gedaan, maar dit steekt er voor mij bovenuit.”